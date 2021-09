Jogadores do Corinthians reforçam Juventude contra o Cuiabá – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 09 (AFI) – Desfalques contra o Corinthians por questões contratuais, o lateral-direito Diego Macedo e o volante Matheus Jesus voltam a ficar à disposição no Juventude.

Os dois jogadores estão emprestados pelo Timão e por isso não estiveram em campo no empate por 1 a 1, na Neo Química Arena, na última terça-feira. Além disso, Matheus Jesus cumpriu suspensão.

Por outro lado, o técnico Marquinhos Santos não vai ter à disposição o atacante Capixaba, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e cumpre suspensão automática.

Neste sábado, o Juventude recebe o Cuiabá, no Alfredo Jaconi, pela primeira rodada do returno do Brasileirão. O time será definido por Marquinhos Santos na atividade desta sexta-feira.

Invicto há quatro jogos, sendo três empates seguidos, o Juventude está na 13ª colocação do Brasileirão, com 23 pontos.