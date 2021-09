Jogo entre Esportivo-RS e Ferroviária volta para horário original – Futebol Interior

Araraquara, SP, 22 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revogou a mudança de horário da partida entre Esportivo-RS e Ferroviária, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. O horário voltou para o original, às 16h. O dia e local seguem os mesmos: sábado, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

No site oficial da CBF, constava que a mudança era para um ‘ajuste na grade de programação da emissora Eleven Sports’.

JOGO DE VOLTA

Por ter melhor campanha geral, a Ferroviária fará o segundo jogo em casa, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Esta é a única vantagem, pois em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. A volta está marcada para domingo (3), às 16h.

Os times brigam pela vaga às quartas de final, fase decisiva para decidir o acesso à Série C, que contará inclusive com o uso do Árbitro de Vídeo (VAR).