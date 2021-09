Johnson & Johnson abre matrículas para programas de estágio e trainee 2022

A Johnson & Johnson abriu as inscrições para os seus programas de estágio e trainee 2022. Este ano, o processo seletivo será 100% online e as vagas abrangem três segmentos: Consumer Health, Janssen Farmacêutica e Medical Devices. As inscrições ficam abertas até 08 de outubro de 2021. A empresa não informou o número de vagas de cada processo seletivo.