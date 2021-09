Joinville-SC 3 x 1 FC Cascavel-PR – JEC confirma liderança e encerra invencibilidade do rival – Futebol Interior

Joinville, SC, 04 (AFI) – Já classificado à segunda fase, o Joinville recebeu o FC Cascavel na tarde deste sábado e venceu por 3 a 1, na Arena Joinville, em Joinville (SC), pela 14ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

O resultado confirma o ótimo trabalho realizado pelo técnico Leandro Zago no comando do Joinville, que terminou a primeira fase na liderança do Grupo 8, com 28 pontos ganhos. Foram sete vitórias, sete empates e nenhuma derrota.

Já o FC Cascavel, que também entrou em campo classificado, encerrou a primeira fase na vice-liderança, com 27 pontos. O destaque negativo é que o time paranaense viu ser encerrada uma invencibilidade de 22 jogos na temporada – incluindo Estadual e Série D.

NA SEGUNDA FASE

Na segunda fase, o Joinville terá pela frente o Bangu, que foi o quarto colocado do Grupo 7. Já o FC Cascavel enfrentará o Cianorte, num duelo paranaense para definir quem seguirá na luta pelo acesso à Série C de 2022.

O JOGO

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e com os dois times dispostos a sair com a vitória. O Joinville foi mais efetivo no ataque e por isso mereceu a vantagem antes do intervalo. Mas o FC Cascavel também criou oportunidades, mostrando o porque da sua invencibilidade no campeonato.

Os visitantes quase marcaram um gol de placa num chute da defesa em que quase pegou o goleiro Rafael Pascoal desprevenido. Mas foi o Joinville que abriu o placar. Aos 35 minutos, Caio Monteiro recebeu dentro da área, cortou a marcação e finalizou forte. O goleiro ainda tocou na bola, mas ela foi parar no fundo das redes.

No segundo tempo, o FC Cascavel voltou disposto a empatar e conseguiu logo aos oito minutos, quando Vinicius recebeu na área, encarou a marcação e chutou no contrapé do goleiro.

Mas o Joinville não sentiu o gol de empate e, mesmo com algumas alterações, manteve o bom padrão de jogo e voltou a ficar na frente do placar.

Aos 22, Renan Castro recebeu passe na esquerda e cruzou na área. Thiago Juan se antecipou a marcação e finalizou no cantinho do goleiro.

Na reta final, Renan Castro reclamou com a arbitragem, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, prejudicando o Joinville. E, com um homem a mais, o FC Cascavel se lançou ao ataque pelo empate, mas sem sucesso. Aliás, quem voltou a marcar foi o JEC, quando Thiago Juan roubou bola aos 49 minutos e finalizou com categoria na saída do goleiro, dando números finais ao confronto.