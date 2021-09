Jonas Esticado retoma shows com apresentação em Salvador

Um dos maiores nomes do forró na atualidade, Jonas Esticado já tem data marcada para desembarcar em Salvador. O cearense se apresenta no dia 06 de novembro, a partir das 15h, no Pier XV. O show será em Buraquinho, munícipio de Lauro de Freitas e os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital por R$ 100, já no 2º lote.

Jonas é natural de Juazeiro do Norte-CE, o cantor traz no seu histórico grandes parcerias musicais, como Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Jorge (da dupla com Mateus). Com mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 1 milhão de inscritos no Youtube, Jonas é responsável por grandes sucessos tocados nas rádios do país, com destaque para “Ele não tem” (participação Gusttavo Lima) e “Investe em Mim”.