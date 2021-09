José Loreto agita web com foto pelado em cachoeira; veja

José Loreto agitou a web na manhã desta quinta-feira (16) com uma postagem nas redes sociais. O ator aproveitou o TBT para relembrar um clique bem livre. Na imagem, ele aparece pelado, de braços abertos, na pedra de uma cachoeira em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul.

“Antes do mergulho e depois de um dia de filmagem”, legendou Loreto que também revelou que o fotógrafo foi o colega de trabalho, Marcello Novaes. Ambos estavam, na ocasião, gravando o longa A Cerca, ainda sem data de lançamento.