Jovem atacante do Internacional passa por cirurgia e não entra mais em campo neste ano – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 23(AFI) – Após fraturar o pé esquerdo, o atacante Vinicius Mello, do Internacional, foi submetido a uma cirurgia nesta manhã de quinta-feira e com isso, irá desfalcar o Colorado pelo restante da temporada devido à recuperação.

O tempo de recuperação é em torno de quatro meses, revelou a o clube. O jogador tem apenas 19 anos.

FUTURO NO COLORADO?

No momento, o jovem ainda está longe de ser titular. Na equipe de Aguirre, há jogadores mais experientes na sua frente. Yuri Alberto e Paolo Guerreiro estão na frente de Mello. Ele possui vínculo com o Colorado até 2023 e, atualmente, negocia uma extensão contratual.

PRATA DA CASA

O atacante foi revelado na base do clube e fez sua estreia no profissional neste ano. Até agora, disputou 13 partidas no time principal, duas delas no início da temporada, quando o clube usou um time de garotos no Campeonato Gaúcho.

PRÓXIMA PARTIDA

O Inter volta a campo neste domingo, às 16h, no Beira Rio, diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.