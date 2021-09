Um jovem de 15 anos precisou realizar uma cirurgia de emergência após inserir um cabo USB no pênis para medir o órgão. O morador de Londres foi levado ao hospital após urinar uma grande quantidade de sangue.

Foto: reprodução



De acordo com o relato publicado na revista médica ‘Urology Case Reports’, o menino pediu para realizar os exames sem a presença da mãe, e então confessou o motivo de ter inserido o cabo. Os médicos cortaram os músculos ao redor do pênis e do escroto e retiraram o objeto.