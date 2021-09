Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em Maceió

Terminou de forma trágica o desaparecimento do jovem Lucas André Dantas Correia e Sá, de 27 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (8) após sair da sua residência no Conjunto Morada dos Palmares, na parte alta de Maceió. Lucas foi encontrado sem vida, na manhã desta sexta (10) no mesmo bairro onde residia….

Arquivo Familiar

Lucas foi encontrado sem vida, na manhã desta sexta (10) no mesmo bairro onde residia. O corpo apresenta sinais de enforcamento. As circunstâncias da morte serão determinadas após o laudo da perícia. IC e IML foram acionados e já se encontram no local.

A família do jovem, que sofria de depressão, registrou o desaparecimento junto à polícia judiciária e no Ministério Público. O corpo será encaminhado ao IML para ser submetido à necropsia e depois será liberado para sepultamento.