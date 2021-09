Jovem volante faz estreia no Bragantino e ganha elogio do treinador – Futebol Interior

Bragança, SP, 13 (AFI) – O Red Bull Bragantino entrou em campo neste último sábado (11), para enfrentar a Chapecoense. O que não estava nos planos era a derrota para o time catarinense por 2 a 1 e de virada, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Braga saiu do G4 e agora ocupa a 5ª colocação no Brasileirão.

O Bragantino entrou em campo com uma grande novidade, a estreia do jovem volante Emiliano Martínez, de apenas 22 anos iniciou a partida diante da Chapecoense o atleta que havia chego ao clube na última semana ganhou vaga de titular e fez uma partida segura ocupando bem os espaços do campo desarmando bem e se sentindo bem na sua estreia.

ELOGIADO

O jovem jogador vinha atuando no Nacional, do Uruguai clube no qual Emiliano Martínez foi revelado e em seu novo clube Red Bull Bragantino assinou contrato de quatro anos e será uma das peças fundamentais do técnico Barbiéri na competição. O próprio treinador elogiou a estreia de seu novo comandado.

“Acho que ele teve uma boa atuação é um atleta que se posiciona muito bem, tem um bom passe, uma boa leitura de jogo, distribuiu excelentes passes, tem boa leitura para antecipação, avalio sua estreia como positiva e acho que ele cumpriu o papel dele, até porque chegou há pouco tempo e só havia treinado esta semana e acho que ele conseguiu sim se encaixar bem dentro da equipe”, disse.

TRAJETÓRIA

O jogador foi revelado pelo Nacional, do Uruguai, e nas categorias de base conquistou títulos importantes como campeão da Libertadores Sub-20 de 2018. Com ótimas apresentações chegou ao profissional e foi bicampeão Uruguai e campeão da Supercopa do Uruguai.