Juazeirense-BA 1 x 1 Itabaiana-SE – Times fazem jogo morno e baianos terminam líderes do Grupo A4 – Futebol Interior

Juazeiro, BA, 05 (AFI) – Valendo a classificação do Grupo A4, Juazeirense recebeu o Itabaiana no estádio Adauto Moraes. Com um primeiro tempo morno, os visitantes voltaram mais ligados no jogo, e conseguiram o gol no início da segunda etapa, mas após apagão sofrem o empate e voltam para a segunda posição do grupo.

Com o empate, a Juazeirense permaneceu em primeiro com 27 pontos, apenas um à frente do Itabaiana, que ficou com 26 e perdeu a chance de classificar em primeiro.

O JOGO

Com um primeiro tempo morno e bem abaixo das expectativas, já que era um jogo que se tratava de uma disputa pela liderança. A primeira chance veio com Tony Galego aos 21 minutos. Onde ele fez uma boa jogada individual, conseguindo entrar na defesa do Itabaiana, mas acabou chutando no zagueiro adversário. Depois do único lance perigoso, o jogo ficou truncado no meio-campo e foi até os 50 minutos, sem emoção.

Já na segunda etapa, o Tricolor da Serra voltou mais ligado e logo aos 3 minutos abriu o placar com Téssio. Mesmo marcando um gol rápido, o time recuou novamente dando espaço para o adversário, que quase empatou dois minutos depois, mas parou em boa defesa do Léo.

Até que aos 31 minutos, bola é levantada na medida para o camisa Tauan, que tenta de carrinho mas Léo defende, ele mesmo fica com a sobra e empurra para o gol, conseguindo o empate.

Após o gol, os donos da casa continuaram melhor na partida, mas esbarraram na forte defesa adversária e no goleiro Léo. Deixando o jogo em 1 a 1.

PRÓXIMO JOGO

O time baiano irá enfrentar o Atlético-CE, na próxima fase da Série D, enquanto, o Itabaiana irá enfrentar o América de Natal. No Grupo A4, também se classificaram Sergipe e Retrô-PE.