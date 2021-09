Juiz que apitou vitória do Goiás foi galã do reality show A Fazenda. Confira! – Futebol Interior

Goiânia, GO, 18 (AFI) – Muitos já contavam com a vitória do Goiás sobre o Brasil de Pelotas, neste sábado, por 2 a 1, em Goiânia (GO). O que poucos sabem, porém, é que a partida foi apitada por Diego Pombo Lopez, baiano e ex-participante do reality show A Fazenda, da Record.

Diego participou da edição de 2012 do programa, que foi criado para ser concorrente do Big Brother Brasil, da Rede Globo. Na época, o árbitro ficou dois meses na casa e acabou sendo o sétimo eliminado, na época com 52% dos votos.

A ideia de Digo Pombo Lopez sempre foi investir na carreira de árbitro de futebol, tanto é que acabou sendo eleito o melhor profissional do Campeonato Baiano de 2011. Mas ele também passou a ser conhecido como galã nos bastidores e investiu na carreira de modelo, abrindo portas para ensaios e principalmente para a participação no reality.

Mais velho, o Pombo deixou a fama de galã de lado e preferiu o anonimato para vingar como árbitro. E, a princípio, deu certo, já que vem sendo escalado com frequência em partidas da Série B 2021, uma das mais equilibradas dos últimos anos.

Em campo, a arbitragem de Diego Pombo Lopez foi boa e não teve qualquer interferência na vitória do Goiás sobre o Brasil de Pelotas, por 2 a 1, no Serrinha, em Goiânia. O duelo marcou o retorno do público nos estádios goianos.