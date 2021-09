Juju Salimeni revela por que não quer ter filhos

Juju Salimeni aproveitou o tempo livre nesta quinta-feira (23) para responder a uma série de perguntas dos fãs. Na ocasião, ela respondeu o motivo de não querer ter filhos.

“O povo adora julgar, mas não quer saber a visão de cada um. Não é uma decisão eterna, pode ser que mude algum dia. Nunca tive esse sonho. Não sinto vontade de ser responsável por outra vida. Tenho desejos e planos que não quero abrir mão e como mãe teria que fazê-lo”, começou.

Ela ainda reforçou que não tem qualquer relação com o corpo. “Ser mãe é um compromisso eterno que não me sinto apta a assumir. Não tem nada a ver com corpo, porque sei que sou capaz de voltar a forma totalmente. Simplesmente não tenho vontade e isso é normal”, terminou.