Julgamento do recurso é adiado e semifinal suspensa – Futebol Interior

Macapá, AP, 08 (AFI) – Uma das semifinais do Campeonato Amapaense, entre Santos e Ypiranga, foi suspensa pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-AP) depois do recurso do Independente ser adiado.

O julgamento estava marcado para a última segunda-feira, mas acabou sendo adiado por falta de quórum. A nova sessão está agendada para essa sexta-feira.

Por conta disso, a semifinal entre Santos e Ypiranga acabou sendo suspensa. O primeiro jogo estava marcado para a noite desta quinta-feira, no Zerão.

O QUE ACONTECEU!

No final de agosto, o Independente acabou sendo punido pelo TJD-AP com a perda de nove pontos por conta da escalação irregular de Nenen Apeu em dois jogos do Campeonato Amapaense – vitória sobre Ypiranga e derrota para o Santos.

Com a punição, o Independente, que havia se classificado para a semifinal, caiu para a penúltima colocação. A sua vaga, então, foi preenchida pelo Ypiranga.

A outra semifinal, entre São Paulo e Trem, vai acontecer normalmente. Depois de empatarem sem gols no primeiro jogo, os dois times voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, no Zerão.