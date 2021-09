Juliette explica por que está assistindo ao ‘BBB21’ e revela: ‘Não me surpreendi’

Juliette participou do Altas Horas deste sábado (18) e conversou com o apresentador Serginho Goisman sobre sua participação d BBB 21, o qual foi a campeã. Ela contou que decidiu assistir ao programa desde o início, apesar de não ser aconselhada por sua psicóloga a fazer isso.

“Estou no terceiro Paredão ainda. É muito estranho. Não me surpreendi, os sentimentos que tinha lá dentro condiziam com o que acontecia aqui fora. Alguns excessos me assustaram. Poucas vezes fiquei triste”, garantiu.