Juliette fala sobre carnaval em Salvador: ‘Não quero trabalhar não, deixa eu curtir’

Juliette contou que não quer vir para o carnaval de Salvador para trabalhar. Em uma entrevista exclusiva ao iBahia, nesta quarta-feira (29), a cantora disse que quer curtir esse momento.

“Não vou trabalhar, tá? Já trabalhei demais e eu vou tá aqui no trio da galera, no show. Não quero trabalhar não gente, não faça isso comigo não. A gente faz um show depois, mas no carnaval deixa eu curtir, que não tem coisa melhor não”, brincou a artista.

Ela ainda comentou sobre a recepção dos fãs aqui em Salvador, do amor e do cuidado que tem por conta do período pandêmico.

“A melhor forma é amando de volta, eu sou muito grata e por isso eu evito aglomerar e vai muita gente e no ambiente eu não paro, eu não alimento isso, eu acho que a gente tem responsabilidade sobre tudo, se alguém se machuca, se alguém pega covid, eu vou me sentir muito mal. Então assim, eu recebo o amor de vocês, mas eu quero muito protegê-los e eu vou fazer sempre o que eu puder. As pessoas às vezes ficam tristes: ‘Ai mas você não parou’…se tiver muita gente e eu ver que não tá seguro, que as pessoas estão sem máscara, ou qualquer coisa do tipo eu não paro. E eu vou continuar protegendo vocês porque foi assim que vocês fizeram comigo”.