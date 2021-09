Juliette Freire rebate comentários negativos sobre novo EP: ‘É sobre quem fala’

A campeã do BBB21 lançou o seu primeiro EP, autointitulado e com 6 músicas. Acontece que nem todos os internautas curtiram o som e fizeram questão de comentar mensagens negativas direcionados à cantora.

“Eu evito ver coisas negativas por aqui, mas acaba passando uma ou outra e sabe o que eu penso?! Não é sobre mim, mas sobre quem fala. Eu tô muito feliz comigo, com vocês, com as músicas e com o clipe”, escreveu ela com um emoji de coração.