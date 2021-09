Juliette lança seu primeiro ep; ouça

A Juliette cantora está entre nós! Para dar início a sua carreira na música, Juliette preparou um projeto especial com 6 canções inéditas, que chegaram às plataformas de música nesta quinta-feira (2). O EP foi desenvolvido como a primeira amostra musical da cantora e gravado entre as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa e Recife.

“Juliette” é um EP com seis canções e que apresenta, em sua ficha técnica (em composição e produção), por exemplo, nomes conhecidos como Umberto Tavares, Rafinha RSQ e Anitta, mas também conterrâneos e amigos de Juliette como Juzé, Dann Costara e Toim do Gado.

Nas letras do projeto estão presentes temas como o amor, as dificuldades e prazeres da vida e a relação de Juliette com as suas origens e a cultura nordestina.