Juliette no TVZ: Saiba todos os detalhes da temporada

Juliette estreará como apresentadora do TVZ, programa do canal Multishow, na próxima segunda-feira (13). Ao longo da temporada, as músicas do álbum da campeã do BBB21 serão apresentadas pela artista. Além disso, a ‘Rainha dos Cactos’ terá um convidado especial a cada programa.

Na estreia, a dupla Simone & Simaria está confirmada e quadros interativos também darão um tom divertido ao programa. Um deles se chama “É Vixe ou É Pau”.