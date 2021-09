Juliette paga cirurgia da mãe: ‘O buraquinho que ela tinha no coração era enorme’

Juliette Freire já usou parte do dinheiro que vem ganhando desde da sua vitória no “BBB 21” para custear o tratamento da mãe, Dona Fátima. Esse era um dos objetivos da cantora paraibana quando entrou no reality, e que agora ela pode realizar.

Em entrevista a Hugo Gloss no Spaces do Twitter, na noite desta quinta-feira, Juliette contou que a mãe já realizou a cirurgia no coração e que deu tudo certo.

“Entrei no ‘BBB’ com um propósito, que era fazer operação da minha mãe. Ela tinha um problema no coração, que a qualquer momento ela poderia ter um AVC. Agora, quando eu fiz blackout no meu disco, aproveitei para fazer a cirurgia dela. Graças a Deus, deu tudo certo. O buraquinho que ela tinha no coração era enorme. Eu passei esse momento ao lado dela. Estou muito grata, muito feliz e isso era meu maior objetivo. O meu desafio é administrar as coisas boas”, disse, informando ainda que Dona Fátima já conseguiu andar no mesmo dia da cirurgia.