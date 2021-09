Juliette tem registro profissional para atuar negado

Além de cantora e apresentadora, Juliette pretende também se aventurar como atriz. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a campeã do BBB 21 planeja entrar na dramaturgia.

No entanto, o presidente do Sindicato dos Artistas, Hugo Gross, o pedido foi negado. “A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz, portanto não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT. O documento enviado pela equipe de Juliette, com objetivo de comprovar seus trabalhos como atriz, tinha apenas imagens da cantora fazendo comerciais para algumas lojas, após sua saída do ‘BBB'”, explicou Hugo ao jornal O Dia.