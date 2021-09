Justiça determina que policiais penais recebam novos detentos no presídio do Agreste

Na tarde desta sexta-feira, 17, a Justiça de Alagoas determinou que policiais penais que trabalham no presídio do Agreste, em Girau do Ponciano, recebam os presos que foram transferidos da Central de Flagrantes, na Capital. A categoria está em greve. A decisão assinada pelo juiz André Luis Parizio Maia Paiva foi motivada após dezenas de…

Seris

Na tarde desta sexta-feira, 17, a Justiça de Alagoas determinou que policiais penais que trabalham no presídio do Agreste, em Girau do Ponciano, recebam os presos que foram transferidos da Central de Flagrantes, na Capital. A categoria está em greve.

A decisão assinada pelo juiz André Luis Parizio Maia Paiva foi motivada após dezenas de viaturas da Polícia Civil e Militar terem sido barradas na entrada do presídio, no momento em que chegavam para deixar os presos nessa quinta-feira (16).

A paralisação das atividades da Polícia Penal de Alagoas acontece desde o dia 30 de agosto, em reinvidicação a uma resposta do governo do Estado sobre o reajuste salarial da categoria

No documento, o magistrado determina ainda multa diária no valor de R$ 5 mil para cada policial penal por descumprimento da decisão.

“Todavia, há certos limites que não podem ser tolerados, e um deles é justamente a salvaguarda da segurança pública e incolumidade de toda a coletividade, o que fica em sério risco diante da situação posta. Com efeito, impedir a transferência de presos e, com isso, comprometer toda a política de segurança pública e prisional do Estado de Alagoas tem o condão de causar o caos no sistema e, com isso, gerar sérios prejuízos a toda sociedade.”, diz trecho do documento.

A Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris) informou que, ontem, os presos que seriam transferidos passaram a noite na Casa de Custódia de Santana do Ipanema.

