Justiça penhora R$ 52 milhões da CBF para indenizar clube ‘garfado’ na Série B de 2013 – Futebol Interior

Juazeiro do Norte, CE, 29 (AFI) – O Icasa-CE, time do interior do Ceará, teve um novo capítulo na busca por uma indenização milionária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decidiu a favor do clube e penhorou R$ 52 milhões da entidade.

Os cearenses solicitaram na Justiça a execução de valores, devido sua participaçãono Campeonato Brasileiro Série B de 2013. Naquela temporada, o time somou um ponto a menos do que o Figueirense, que fechou a zona de acesso ao Brasileirão de 2014.

O volante Luan, dos alvinegros, porém, foi escalado irregularmente na segunda rodada, erro admitido pela própria CBF.

PRESIDENTE COMENTA O CASO

Apesar da aparente vitória, o presidente do Icasa, Francisco França, não comemorou muito a decisão, pois segundo ele a ação nao foi autorizada pelo clube.

“Estávamos em negociação e nós não autorizamos os advogados do clube a tomarem essa atitude no momento. Atrapalhou a negociação que o clube fazia com a CBF. A ação de penhora aconteceu, mas o processo prossegue. A CBF tem o direito a recorrer e pode demorar um tempo para que tudo seja decidido, pode demorar dois, três anos”, disse.

DÍVIDAS E TENTATIVA DE ACORDO

O dirigente afirmou que o Icasa tem R$ 15 milhões em dívidas e 180 ações trabalhistas. Ele buscava um acordo de R$ 25 milhões, mas com a penhora, a situação pode ter se complicado.

“A proposta de acordo que fizemos era de R$ 25 milhões. Mas agora mudou tudo após essa ação de penhora. Vamos aguardar e ver se uma nova negociação se abre. Um acordo tem que sair logo. O Icasa não pode esperar dois, três anos para receber esse recurso”, desabafou.