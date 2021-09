Juventude reintegra dupla afastada por indisciplina – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 27 (AFI) – O Juventude confirmou que reintegrará o volante Matheus Jesus e o atacante Paulinho Bóia. Ambos haviam sido afastados por indisciplina e estavam na lista de dispensa da equipe, que voltou atrás e utilizará ambos ainda no Campeonato Brasileiro.

O Juventude tratou do assunto internamente e não quis dar maiores detalhes sobre o caso, mas especula-se que a dupla foi vista em uma festa com aglomeração e, por isso, acabaram afastados.

Paulinho Bóia foi reintegrado. Foto: Arthur Dallegrave / EC Juventude

SITUAÇÃO

O Juventude vem de uma vitória diante do Santos por 3 a 0, que o levou para a 14ª colocação, com 26 pontos, abrindo três do Bahia, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Palmeiras, neste domingo, às 18h15, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.