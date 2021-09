Kiko Chicabana grava clipe de ‘Humildade e Respeito’ em Salvador

O cantor Kiko, da Chicabana, gravou em Salvador essa semana, um novo clipe de carreira para a canção “Humildade e Respeito”, novo single do grupo, que ganhou força após o lançamento e entrou no Viral50 do Spotify Brasil.

“A gravação foi muito legal, fizemos as imagens em algumas comunidades de Salvador e em alguns pontos turísticos. O trabalho foi muito bem feito, toda equipe se empenhou ao máximo e agora é esperar o resultado, que tenho certeza que será muito satisfatório. O lançamento será em breve”, disse o artista.