Kit BetaFPV Cetus Pro é completo e barato para quem quer iniciar com drones FPV

A BetaFPV, famosa marca de drones do segmento FPV, lançou faz poucas semanas o BetaFPV Cetus Pro e o BetaFPV Cetus, dois modelos de drones FPV em forma de kit completo com perfil de uso fácil de voar. Os drones buscam conquistar quem está querendo entrar no mundo dos drones FPV, com uma proposta mais amigável em tudo que envolve esse tipo de drone, ou seja, já vem em um kit completo com drone, controle e óculos, sem necessidade de extras ou mesmo configurações mais avançadas para levantar voo. Mesmo usuários avançados devem curtir os kits pela qualidade que proporcionam.

Drone é do tipo “tiny whoop”, bem pequeno e leve

Os drones são no estilo tiny whoop, indicados para voos em locais fechados ou abertos próximos ao piloto. São drones pequenos e leves, sendo o modelo Cetus Pro um pouco maior e mais potente, pensando pouco mais de 30 gramas, já o modelo Cetus é levemente menor e mais leve, além de alcançar velocidades menores.

Ambos os kits vem completinhos dentro de uma case de eva. O Cetus Pro FPV kit traz o drone, controle, óculos, duas baterias de 450 mAh, carregador as baterias, hélices extras e chave para remover hélices, além de cabo USB C e manuais. Um detalhe bem legal é que todos os componentes carregam via cabo USB C, mais rápidos e já seguindo o novo padrão mundial.



Esse perfil de drone não tem como foco gravar imagens, mas sim proporcionar voos por diversão em manobras ou corridas, além de se tratar de bons modelos para entrar no mundo dos drones FPV de forma mais fácil, barata e segura que drones maiores. Os drones são bastante resistentes por não trazer componentes rígidos e principalmente pelo peso. Não oferecem grande risco mesmo em locais fechados.

Como destaque em tecnologias, o modelo Cetus Pro traz 3 modos de voo, normal, sport e manual, sendo que os modos normal e sport tem inclusive ajuda de sensor de altitude, já o modo manual deixa o drone totalmente na mão do piloto, sem nenhum sensor ajudando. Esse é outro destaque do drone, mesmo sendo bem leve e pequeno, traz um barômetro para ajudar em decolagens e posição, não tem um resultado no mesmo nível de drones para consumidores, mas já facilita muito a vida frente a drones FPV sem esse tipo de tecnologia.

Apesar da aparência frágil, eles são bem resistentes

Ele ainda traz alguns sistemas de segurança, como para pousar quando a bateria estiver baixa ou mesmo em perda de sinal com o controle. Também vem com proteções nas hélices e se o drone cair e ficar de “cabeça” para baixo, o modo turtle faz ele desvirar para a posição de decolagem pressionando apenas um botão.

O controle que vem junto é o modelo LiteRadio2 SE e o óculos o modelo VR02 FPV Googles, versões com bom acabamento e indicada para iniciantes no mundo dos drones FPV, como eu, que pretendo fazer um vídeo mostrando minhas impressões com esse kit e se de fato vai me ajudar a evoluir, ou ao menos me dar alguns momentos de diversão.

Especificações técnicas:

– Sistema de posicionamento: Optical flow/ Barometer/ Laser

– Sistema de posição de altura: Laser/ Barometer

– Sistema de posição de localização: Optical flow (altura efetiva de 0.3-3m)

– Precisão automatica de voo: Horizontal ±0.2m, vertical ±0.3m (sem vento)

– Protocolo do receptor: Frsky D8

– Drone: Cetus Pro Brushless Quadcopter

– Contrador: Lite 1-2S Pro brushless FC

– VTX: 25mW

– Grau de cinclinação da câmera: 30°

– Câmera: C02 FPV Micro Camera

– Controle: Literadio2 SE Transmitter

– TX mode: Mode 1 & Mode 2 optional

– Óculos FPV: VR02 Goggles

– Motores: 1102-18000KV Brushless motor

– Hélices: 40mm 3-blade 1.5mm shaft hole

– Peso de decolagem: 33.19g (sem bateria)

– Bateria: BT2.0 450mah 1S Battery (externa)

– Tempo de voo: 4-5min

– Distância de controle: 80m (em ambiente aberto sem obstáculos)



Outro detalhe é que o controle pode ser utilizado em simuladores de drones FPV para computador, outra forma de aprender e também se divertir envolvendo esse tipo de voo.

Como outro atrativo é o preço, com modelo top BetaFPV Cetus Pro kit custando US$229,99 + taxa de envio que é de US$15, e o modelo mais simples BetaFPV Cetus kit custando US$159,99 + taxa de envio. Outra dica é fazer o cadastro e deixar o produto no carinho por algumas horas que o sistema envia por e-mail um cupom de desconto de 5% (segue um de brinde: BTJS-D7QE-AKLN), que no caso do Cetus Pro kit pode quase eliminar o custo de envio.

