Lanche da tarde: aprenda receita deliciosa de cookies de coco

Os cookies de coco acompanhados com café quentinho para o final tarde dão um match perfeito. Dê uma chance para os biscoitos e se surpreenda com um sabor inigualável, sem precisar de muito esforço no preparo. A receita leva 60 minutos para ficar pronta e rende 90 porções! Confira o passo a passo, dado pela Nestlé:

Receita de Cookies de Coco