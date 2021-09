Lanterna e vice-lanterna se enfrentam; Duelo pelo G4 e muito mais – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 3 (AFI) – Neste sábado, começa a nona rodada do Campeonato Acreano. No final da tarde (horário de Brasília) às 17h, o lanterna e o vice-lanterna entram em campo. No Florestão, o Andirá, que tem três pontos encara o Plácido de Casto, que somou apenas um ponto. São oito derrotas em nove jogos.

Na semana que vem quinta-feira, mas às 19h, São Francisco e Galvez se enfrentam na Arena da Floresta. Com oito pontos, o São Francisco tenta se aproximar do G4. O time é o sexto lugar e somou oito pontos até aqui. Já o Galvez, melhor colocado, é o terceiro, com 14.

LÍDER EM CAMPO

No andamento da rodada, Humaitá e Vasco se enfrentam às 21h, no Florestão. O líder do campeonato com 17 pontos, recebe o quinto colocado cruzmaltino, que tem 10. O jogo acontece no Florestão.

DUELO NO G4

No que promete ser o confronto mais equilibrado da rodada, Atlético e Rio Branco jogam na Arena da Floresta, às 21h, também na quinta-feira. O Atlético é o vice-líder com 17 pontos, mesma pontuação do Humaitá. Já o Rio Branco, é o quarto colocado com 11. Porém, precisa do resultado, já que os rivais vem logo atrás com dez.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA RODADA: