Lary Bottino entra na vaga de Medrado em ‘A Fazenda’, diz colunista

Após a desistência de Fernanda Medrado na última quinta-feira (23), tudo indica que a produção já bateu o martelo sobre a substituta da rapper em “A Fazenda 13”. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, Lary Bottino já estaria confirmada para entrar na vaga.

Ainda segundo a publicação, a participante do “De Férias com o Ex” passará por uma série de exames além de uma quarentena para poder entrar no reality rural. Com tudo confirmado, Lary será a terceira participante que veio do programa da MTV, que já conta com Rico Melquiades e Gui Araújo nesta edição.