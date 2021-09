Lateral de time do Brasileirão revela que está com tumor ósseo – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 23 (AFI) – Afastado dos gramados desde o dia 19 de julho, o lateral-direito do América-MG, Eduardo, surpreendeu a todos ao revelar que foi diagnosticado novamente com um edema ósseo.

Em 2019, quando estava na Chapecoense, Eduardo passou por uma problema semelhante. Dessa vez, o diagnóstico foi feito depois do lateral sofrer uma pancada na tíbia durante jogo contra o Sport, pelo Brasileirão.

“Após dois meses de espera, infelizmente as notícias não são boas. Mais uma vez, terei que travar mais uma luta difícil em minha vida. Em 2019, fui diagnosticado com um tumor ósseo! E, nos últimos dias, fiz uma biopsia e infelizmente tive a notícia que o tumor voltou”, escreveu Eduardo em suas redes sociais.

“Terei que me manter forte, pois passar por tudo isso novamente não vai ser fácil, mas vou conseguir com muita fé no eterno Elohim! E muita dedicação no tratamento e voltarei mais forte do que nunca! #vai passar. Desistir nunca. Deus é bom!!!!”, completou Eduardo.

Natural de Maceió-AL, o lateral chegou ao América-MG durante 2021 depois de iniciar a temporada no Ceará. Foram 11 partidas pelo Coelho antes de ser diagnosticado novamente com o tumor ósseo.

Além de América-MG, Ceará e Chapecoense, Eduardo tem passagens por Bahia, Athletico-PR, Criciúma, Joinville, Confiança, Vasco da Gama e CRB, entre outros.