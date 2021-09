Lateral do Brusque é diagnosticado com pubalgia e vira desfalque por quatro semanas – Futebol Interior

Brusque, SC, 16 (AFI) – O treinador Waguinho Dias terá problemas para as próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o lateral-esquerdo Alex Ruan foi diagnosticado com pubalgia e deve ficar longe dos gramados por quatro semanas.

O lateral não é o único problema. Além dele, outros cinco jogadores integram o departamento médico.

CONFIRA A LISTA DOS LESIONADOS

Fillipe Soutto se recupera de pubalgia. A previsão é que retorne entre duas a três semanas, Gabriel Taliari está for por nove meses, Juliano está em processo de transição com a preparação física, Marco Antônio segue o tratamento após lesão no joelho. Está no quinto mês de recuperação e Vivinho se recupera de cirurgia no metatarso. Deve retornar aos trabalhos com bola em três semanas.

PRÓXIMO COMPROMISSO

A equipe volta a campo na tarde desta sexta-feira, às 16h, no estádio Augusto Bauer, pela 24ª rodada, diante do Vitória.