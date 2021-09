Lateral do Campinense-PB vê média de idade como fator importante da equipe – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 28 (AFI) – O Campinense-PB segue sua preparação para o jogo da volta do confronto com o Guarany-CE pelas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro Série D.

Na partida da ida, a Raposa venceu por 2 a 1 jogando em casa. Portanto, basta um empate na próxima partida para garantir a vaga nas quartas de finais.

MESCLA

O lateral-direito Felipinho destacou a importância da mistura entre jovens e experientes no elenco.

“Mesmo tendo jogadores jovens, dentro de campo nós estamos nos sobressaindo. É claro que as vezes isso pesa um pouco, mas a mescla com jogadores mais experientes está nos ajudando muito, está dando certo, está fazendo com que nos momentos que mais precisamos tenhamos calma”, disse ele.

O jogador também falou sobre como a equipe reage a situações adversas, como a do último jogo.

“Quando tomamos um gol, é como um balde de água fria, mas nada que nos deixe abalados, já provamos isso. Tomamos um empate contra o Botafogo-PB e seguramos o resultado, tomamos um empate contra o Sergipe no fim da partida, fomos para os pênaltis com muita qualidade e convertemos todos, então estamos provando que nunca nos abalamos quando tomamos o gol. Claro que ficamos abatidos ali na hora, mas quando a bola rola voltamos ao foco e vamos em busca sempre da vitória”, completou.

DECISÃO

O decisivo jogo da volta diante do Guarany-CE será no próximo domingo, às 15h, no estádio Junco, em Sobral-CE. Basta um empate para a Raposa seguir na competição, em busca do acesso para a Série C.