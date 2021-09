Lateral do Ferroviário-CE pede foco, antes de fazer as contas e torcer – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 23 (AFI) – O Ferroviário-CE não depende apenas de si para avançar à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C. O lateral-esquerdo Emerson, porém, sabe que é imprescindível o Ferrão, pelo menos, fazer o dever de casa.

Na quinta colocação com 24 pontos, o Ferroviário está a dois do quarto Botafogo-PB e do terceiro Manaus-AM, além dos três atrás do Tombense-MG. Algum destes times precisam de uma derrota ou empate, no caso do Botafogo.

‘FAZER O NOSSO’

Antes de tudo, a cabeça do Ferroviário pensa no Floresta-CE. O duelo cearense é neste sábado (25), às 17 horas – mesma data e horário dos outros – no Vovozão. Não adianta torcer para o tropeço dos concorrentes e não “focar no trabalho”.

“A gente tem que focar no nosso trabalho, independentemente de qualquer situação nos outros jogos, nós precisamos fazer o nosso trabalho, sair com a vitória e depois ver o que acontece. Precisamos acreditar na classificação, o grupo todo está confiante.”

