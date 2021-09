Lázaro Ramos deixa TV Globo após 18 anos, diz colunista

Lázaro Ramos não renovou o contrato com a TV Globo. De acordo com Leo Dias, colunista do ‘Metrópoles’, o ator deixará a emissora após 18 anos de serviço.

Segundo informações do colunista, o contrato chega ao fim na última semana de setembro. A decisão teria sido tomada em comum acordo.

No entanto, Lázaro será visto nas telinhas da TV Globo por um bom tempo. Ele está presente na próxima temporada de ‘Sob Pressão’ e podeser acompanhado também na segunda temporada de ‘Aruanas’. Já pela Globo Filmes, o ator ainda estará em ‘Silêncio da Chuva’ e ‘Medida Provisória’, além do projeto infantil ‘DPA Detetives do Prédio Azul’.