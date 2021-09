Lázaro Ramos homenageia Taís Araújo pelos 17 anos de casados

Lázaro Ramos e Taís Araújo completam nesta segunda-feira (13) 17 anos de casados. Para homenagear a esposa, o ator postou nas redes sociais um vídeo no qual relembrou o início do relacionamento nos bastidores da novela A Cor do Pecado, de 2004.

“Na primeira vez que eu falei sobre você com o Bruno Garcia sentado nos Estúdios, te vendo na novela fazendo Preta, eu falei: ‘Bruno, que mulher interessante, né? Quer saber? Vou namorar com ela e vai durar.’”, revelou Lázaro no vídeo.

Na legenda da publicação, o ator escreveu: “Hoje, eu e você completamos mais um ano juntos. Sentei para escrever, mas o coração pediu pra falar livremente. E eis que… Essa é mais uma declaração de amor pra essa mulher e companheira incrível que é você. Obrigado e feliz aniversário de casamento, mozinho”.