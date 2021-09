Lembra dele? Ex-São Paulo vai atuar no futebol do Distrito Federal – Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – O lateral-direito Régis, que se destacou no São Bento e teve passagem pelo São Paulo, será o novo reforço do Paranoá-DF para a disputa da segunda divisão do campeonato estadual.

O último clube de Régis foi o Sampaio Corrêa-RJ, do qual ele saiu a cerca de um mês.

POLÊMICAS NA CARREIRA

A carreira do jogador é cercada de polêmicas. Em 2014, teve sua primeira grande chance da carreira, no Botafogo-RJ. Após passar por seis clubes, incluindo o São Bento, chegou ao São Paulo em 2018. A partir daí, as polêmicas começaram. Foi afastado no meio da temporada após enfrentar graves problemas pessoais. Como era reincidente, o lateral-direito teve o contrato rescindido amigavelmente pela diretoria tricolor.

Em 2019, Régis foi preso por porte ilegal de drogas, embriaguez ao volante e desacato à autoridade, em Sorocaba. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, foi encontrada uma porção de pó branco semelhante à cocaína em sua carteira. Após assinar um tempo circunstanciado, o lateral foi liberado pelas autoridades locais.

Em 2020, Régis foi a principal contratação do Juventus de Jaraguá para o Campeonato Catarinense. Deixou o clube antes da parada em razão da Covid-19. De acordo com o diretor Renê Marques, o atleta teve problemas de dependência química e álcool. Além disso, o jogador apresentou quadro de depressão durante sua passagem por Santa Catarina.

Aos 32 anos, Régis agora tenta seguir a carreira em uma equipe de menor expressão em sua terra natal.