Leo Santana comenta primeiro banho que deu em Liz: ‘Me saí bem’

Papai de primeira viagem, Leo Santana usou o instagram nesta quinta-feira para fazer um relato sobre o primeiro banho de Liz, primeira filha do cantor com Lore Improta. O cantor declarou que desempenhou bem a tarefa.

“Onde estou? No quartinho de Liz. Hoje foi a primeira vez que eu dei banho em minha pequena Liz. Primeiro banho dela. Também troquei fralda — na verdade não troquei, apenas tirei a suja. Ainda bem que só tinha uma ‘frepinha’ (sic) de cocozinho. Agora a Lore está aqui no quartinho dela dando de mamar. Me saí bem. Tive o apoio da esposa”, contou.