Léo Santana lança ‘Traseira cometa’ em parceira com ÀTTØØXXÁ; veja clipe

Após publicar fotos de bundas no Instagram, Léo Santana lança nesta sexta-feira (10) “Traseira cometa”, em parceria com ÀTTØØXXÁ. A música traz a junção dos timbres, da melodia e o BPM do Trap, com o suingue do pagode da Bahia.

A nova música de Léo Santana foi produzida por Rafinha RSQ, Douglas Modas e RDD. “Traseira cometa” conta ainda com clipe inspirado no povo brasileiro que curte um rolé em um bar típico de comunidade, com direito a jogos, churrasquinho, curtição, mistura de estilos, atitude, gêneros e sensualidade.

“Há algum tempo eu queria gravar com a galera do ÀTTØØXXÁ. Sou fã do som dos caras e essa canção casou certinho com essa parceria! ‘Traseira cometa´ é um PagoTrap com um balanço diferente, que mistura a minha essência do pagodão com o balanço e suingue diferenciado do Àttoxxá. O clipe ficou incrível, com uma fotografia maravilhosa, cenário e figurantes fantásticos, um clima surreal e o melhor: tudo se resume em bunda! Assistam, ouçam, baixem e adicionem à playlist. Tenho certeza de que vocês vão curtir muito!”, disse Léo Santana.