Lesão no joelho tira um dos destaques do América-RN de jogo decisivo – Futebol Interior

Natal, RN, 29 (AFI) – O América-RN tem um desfalque importante para o jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e para a sequência, em caso de classificação. O meia-atacante Elvinho sofreu uma lesão no joelho e fica fora por pelo mneos seis semanas.

A lesão ocorreu após uma dividida forte com o zagueiro Gustavo Cutrim, do Moto Club-MA, no último domingo.

“Ele ficou na lesão intermediária, que para nossa sorte, é de tratamento não cirúrgico. A literatura mostra que esse tipo de lesão cicratiza entre quatro e seis semanas. Assim ele ficaria fora da competição, mas nós vamos avaliar semanalmente”, disse Márcio Rego, médico do América.

Foi justamente de Elvinho o gol da vitória por 1 a 0 no primeiro jogo das oitavas. América e Moto Club se encaram no domingo, às 15h, no Nhozinho Santos, em São Luís (MA). O time potiguar joga por qualquer empate. Os maranhenses precisam vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Quem avançar, estará nas quartas de final, fase decisiva para decidir os quatro clubes que garantirão acesso à Série C de 2022. Esta fase contará com uso do Árbitro de Vídeo (VAR).