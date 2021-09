Lesionado, ex-atacante de Vasco e Inter desfalca o Bahia – Futebol Interior

Salvador, BA, 08 (AFI) – O Bahia vai ter um desfalque importante para os próximos jogos no Campeonato Brasileiro. Isso porque o atacante Rossi foi diagnosticado com um estiramento de grau 2 na coxa.

O departamento médico tricolor evitou dar qualquer prazo para recuperação, mas o atacante deve desfalcar o time pelo menos nas duas próximas partidas, contra Santos (fora) e Red Bull Bragantino (fora).

A notícia não é nada boa para o técnico Diego Dabove, pois Rossi vem sendo um dos principais jogadores do Bahia na atual temporada. Até aqui, o atacante marcou sete gols e deu dez assistências em 36 partidas.

O treinador argentino vai ter mais alguns treinamentos para definir quem será o substituto de Rossi contra o Santos, em jogo marcado para sábado, na Vila Belmiro.

Uma das possibilidades é atuar com dois centroavantes, já que Gilberto volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática contra o Fortaleza. O artilheiro foi substitutído por Rodallega, que marcou os quatro gols na vitória por 4 a 2.

Caso Dabove não queira mexer no estilo de jogo da equipe, mantendo o ataque com um jogador de velocidade, as opções seriam Óscar Ruiz e Maycon Douglas.