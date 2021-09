Letícia Almeida confirma fim de casamento com Bruno Daltro: ‘Solteira e feliz’

Após algumas especulações circularem pelas redes sociais, a atriz e cantora Letícia Almeida confirmou o término do relacionamento entre ela e o ator Bruno Daltro. A artista, de 25 anos, tocou no assunto no momento em que respondia curiosidades de fãs, nas redes sociais. O (agora ex) casal são pais da pequena Maria Teresa, de um ano.

Letícia falou também sobre o trabalho. Lançou, recentemente, a música “Se você ficar”, com Ygo Vidal. Acrescentou ainda que pretende levar as duas carreiras, de cantora e atriz. Bruno também se pronunciou sobre o término:

“Em respeito aos fãs e à imprensa, comunico que meu casamento chegou ao fim. Diferentemente de como vem sendo divulgado, nada tem a ver com supostas mensagens. Para preservar a mãe da minha filha e as nossas famílias, me reservo o direito de manter no âmbito familiar os motivos do nosso rompimento.”