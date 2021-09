Levou calote? Gusttavo Lima não recebeu cachê milionário por show, diz colunista

Já pensou estar devendo R$ 1 milhão na praça? Pois esse foi o valor do calote que Gusttavo Lima levou após ser contratado para realizar um show em junho deste ano. As informações são do colunista Léo Dias, do Metrópoles.

Segundo o jornalista, o cachê combinado com os contratantes não foi pago e além do cantor, David Brazil e Tia Crey foram personalidades contratadas para o evento e que também não receberam os devidos pagamentos.

Para a coluna, Ricard Kurtz, diretor do ZoOme, revelou que não realizou os pagamentos por causa do prejuízo que teve com o evento.

“O show não aconteceu como esperávamos. Investimos muito dinheiro antes e não tivemos lucro nem para pagar o investimento. Tivemos que acionar investidores, e este processo demora cerca de seis meses. Mas quero deixar claro que vamos resolver até o fim deste mês, e não precisarão esperar nem o prazo dos investidores. […] Está tudo certo. Quanto ao Gusttavo Lima, a negociação era diferente e está tudo ok com ele também” explicou.