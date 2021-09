Liberado para buscar novo clube, meia é reintegrado pela Chapecoense – Futebol Interior

Chapecó, SC, 10 (AFI) – Há duas semanas, Felipe Baxola e outros três jogadores foram liberados pela Chapecoense para buscarem um novo clube. O meia, porém, recebeu uma nova oportunidade da comissão técnica liderada por Pintado.

O nome de Baxola está presente na lista de relacionados pelo treinador para o jogo deste sábado, contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, pela 20ª rodada do Brasileirão.

No final de agosto, Felipe Baxola, Derlan, Fernandinho e Kaio Nunes foram avisados que não estavam nos planos de Pintado, assim como Régis, que teve seu contrato rescindido. O quarteto passou a treinar em separado.

Novamente à disposição de Pintado, Felipe Baxola fica apenas como opção no banco de reservas para o jogo deste sábado. As novidades no time titular devem ser as entradas de Anderson Leite e Perotti nos lugares de Moisés Ribeiro e Anselmo Ramon, respectivamente.

A provável escalação da Chapecoense é: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu , Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite e Denner; Mike, Bruno Silva e Perotti.

Ainda sem vencer no Brasileirão, a Chapecoense amarga a lanterna do campeonato, com apenas sete pontos conquistados no primeiro turno.