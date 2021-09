Libras + promove encontros terapêuticos em grupo para pessoas surdas

Que a pandemia impactou a saúde mental das pessoas, já não é novidade há muito tempo. Mas o que é possível fazer para ajudar o próximo de alguma maneira? Foi essa inquietação que levou Eurides Nascimento, CEO da Libras Mais, empresa especializada em tradução em Libras, a criar o Grupo Terapêutico Libras Mais, voltado especialmente para pessoas surdas. O projeto, que é gratuito e online, acontece em parceria com a Associação Educacional Sons do Silêncio (AESOS) a partir do próximo dia 30 (quinta-feira) e tem o objetivo de oferecer acolhimento através da escuta e dinâmicas em grupo.