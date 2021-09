Líderes na 1ª fase, Ferroviária e Portuguesa iniciam mata-mata como favoritas – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Depois de seis jogos iniciarem a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D no sábado, outras nove partidas movimentam o domingo. Entre os paulistas, Portuguesa e Ferroviária, que terminaram como líderes de seus grupos, entram em campo às 15h visando a classificação às oitavas de final.

PAULISTAS EM CAMPO

A Ferroviária chega no mata-mata em excelente momento. Em 14 jogos, foram dez vitórias, três empates e só uma derrota, além de melhor defesa com cinco gols sofridos. Isso credencia o clube paulista como a segunda melhor campanha geral.

Líder do Grupo A6 com 33 pontos, agora encara o Brasiliense-DF, no Estádio Defelê, em Brasília (DF). Os adversários garantiram vaga ao ficarem em quarto lugar do Grupo A5 com 21 pontos.

No mesmo horário, a Portuguesa entra em campo diante do Caxias-RS, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O time paulistano garantiu a liderança do Grupo A7 com 24 pontos e está há três jogos invictos.

Os gaúchos também não perdem há três jogos e terminaram com 18 pontos na quarta posição do equilibrado Grupo A8. Tanto que avançaram por conta do saldo de gols (2), eliminando Juventus-SC (1) e Marcílio Dias-SC (-2).

OUTROS DESTAQUES

O domingo ainda terá outros destaques, como o Castanhal-PA, dono da melhor campanha geral com 36 pontos, que enfrenta o Moto Club-MA. O FC Cascavel-PR visita o Cianorte-PR no único duelo estadual desta fase. Tradicional clube do nordeste, o ABC-RN tenta um resultado positivo diante do Retrô-PE.

REGULAMENTO

Todo o mata-mata será em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

CONFIRA OS JOGOS DA 1ª RODADA DA SEGUNDA FASE:

DOMINGO

15h

Caxias-RS x Portuguesa

Brasiliense-DF x Ferroviária

15h30

Moto Club-MA x Castanhal-PA

16h

Penarol-AM x 4 de Julho-PI

Paragominas-PA x São Raimundo-RR

Cianorte-PR x FC Cascavel-PR

Retrô-PE x ABC-RN

Uberlândia-MG x Nova Mutum-MT

Sergipe-SE x Campinense-PB

SEGUNDA-FEIRA

17h

Galvez-AC x Guarany de Sobral-CE