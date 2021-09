Limpurb realiza mutirões de limpeza em Salvador neste sábado (18)

As praias do Porto da Barra, Jardim de Allah, Itapuã e Pedra Furada, serão contempladas com mutirões de limpeza realizadas neste sábado (18), a partir das 7h da manhã, pela Limpurb. Além das praias no “continente”, a Praia Grande, em Ilha de Maré, também será contemplada com mutirão de limpeza.