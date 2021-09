Linha de smartphones Xiaomi Civi será anunciada dia 27 de setembro

De acordo com vazamentos na rede social Weibo, a Xiaomi irá lançar a nova série de smartphones Xiaomi Civi no dia 27 de setembro. A informação que circula é a de que a Xiaomi Civi substituirá a Mi CC, lançada em 2019 com foco no público jovem.

Imagens do smartphone em boa qualidade foram divulgadas no Weibo, e o usuário Shantou Talk Digital já está com o celular em mãos. De acordo com ele, o aparelho possui 6,98 mm de espessura e pesa 166 gramas. A tela foi desenhada em curva e as molduras são estreitas, além de ser um celular que fica “confortável” nas mãos.



Reprodução/Shantou Talk Digital/Weibo

O CEO da Xiaomi, Lei Jun, fez o seguinte comentário em um post na rede social Weibo sobre o que se deve esperar da nova linha de smartphones:

Com designs modernos e diversificados e tecnologia de imagem inovadora, acompanharemos cada jovem autoconfiante e autoconfiante para explorar a emoção inerente de nós mesmos.

O design traseiro do telefone conta com um acabamento escovado, além de um design mais “clean” do módulo de câmeras. Por falar nisso, a câmera principal deve ser a ISOCELL GW3 de 64 MP (os rumores anteriores sobre uma câmera de 108 MP eram falsos).



Reprodução/Shantou Talk Digital/Weibo



O smartphone também será equipado com uma lente ultra-grande angular e uma lente tele-macro 3x, sendo capaz de gravar vídeos em 8K e em câmera lenta com 960fps. Quanto ao processador, a expectativa é que seja o Snapdragon 778G.

Pelo que se pode notar nas imagens, os novos aparelhos terão pelo menos duas variações de cores: cinza-azulado e um degradê de rosa, branco e azul. Além disso, o sensor de impressão digital está localizado sob a tela.

Uma imagem publicada pelo usuário Clear-Aurora exibe a possível caixa do novo smartphone, que parece ser pequena demais para comportar um carregador. Ainda não se sabe se ele será enviado em uma caixa separada e de forma gratuita.



Reprodução/Clear-Aurora

Por fim, a Xiaomi fez uma publicação no Weibo convidando os seguidores a acompanharem o evento do dia 27 de setembro, que terá início às 14 horas no horário local da China, ou seja, às 3 horas da manhã no horário de Brasília.



Divulgação/Xiaomi

Fonte: Notebookcheck, Weibo