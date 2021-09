Liv Up abre mais de 120 empregos pelo país; veja cargos

A Liv Up está contratando novos funcionários em diferentes departamentos e em vários níveis hierárquicos. No total, a corporação divulgou 121 vagas de empregos para regime remoto presencial. Continue lendo o artigo!

Liv Up com vagas de emprego no Brasil

A Liv Up divulgou mais de 120 vagas de emprego em algumas regiões do Brasil. As oportunidades são para diferentes áreas de atuação e várias posições e níveis hierárquicos. Além disso, há vagas para trabalho presencial e home office.

O processo de seleção contempla diversos tipos de perfis e as vagas se concentram nos departamentos de operações e tecnologia. O objetivo da empresa é contratar o público PCD e mulheres. Portanto, esses candidatos serão priorizados.

É importante ressaltar que os escritórios com vagas de regime presencial estão localizados no município de Florianópolis e São Paulo.

A empresa também segue focada na abertura de vagas para mulheres que são mães, com o programa “Mães da Tecnologia”, com oportunidades para Engenharia de Software, com carga horária 40% menor que as colocadas pelo mercado.

Inscrição

Aos interessados nas oportunidades divulgadas pela Liv Up, o processo de seleção é realizado de forma virtual, na plataforma oficial da empresa. Os currículos precisam ser anexados nas oportunidades desejadas, além de outros dados exigidos no momento da inscrição.

Dessa maneira, no total, as 120 vagas da Liv Up se dividem da seguinte maneira: 43 remotas no departamento de tecnologia, 47 em regime presencial em Florianópolis e São Paulo, com atuação na área de Operações, e 31 em Business.