LivedoEliminado: Liziane Gutierrez comenta as polêmicas de A Fazenda 13 – A Fazenda

Primeira eliminada de A Fazenda 13, Liziane Gutierrez deixou o jogo na última quinta-feira (23). A modelo disputou a preferência do público com Nego do Borel e Solange Gomes, mas recebeu apenas 26,15% dos votos.



Na #LivedoEliminado desta sexta-feira (24), sob o comando de Lidi Lisboa e Lucas Selfie, Liziane fala ao vivo sobre a sua trajetória no confinamento e revela polêmicas do reality.



A transmissão acontece no R7.com e nas redes sociais do programa e da Record TV.



Para assistir à transmissão, clique aqui!