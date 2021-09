Liz chegou!!! Veja as primeiras fotos da filha de Léo Santana e Lore Improta

Na manhã deste domingo (26), a primeira filha de Léo Santana e Lore Improta chegou ao mundo. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, Liz nasceu saudável, às 8:36h, de parto normal no Hospital Português, em Salvador. A ‘baby’ pesa 2.8kg e mede 48cm.

“Não tem como conseguir explicar o que estou sentindo agora…Estou em êxtase!! O meu maior sonho se realizou. Minha filha é perfeita e cheia de saúde. Só tenho a agradecer a Deus, meu marido, família, amigos, fãs por todo suporte e carinho conosco” disse Lore ao falar de Liz que já mamou pela 1ª vez.